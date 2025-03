Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 horas desta quinta (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Defesa Civil de Cotia, na Grande São Paulo, interditou a obra onde um funcionário morreu após parte da estrutura desabar. Outros três operários ficaram feridos. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o que provocou o acidente. Um engenheiro da Secretaria da Habitação de Cotia esteve no local e identificou o risco de novos desabamentos. A área foi isolada e a obra interditada. E ainda: Corinthians e Palmeiras disputam a taça do maior estadual do país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!