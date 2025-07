Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quinta (31)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um laboratório clandestino que produzia medicamentos falsificados para emagrecimento foi fechado em Santo André, na Grande São Paulo. A farmácia de manipulação oferecia canetas emagrecedoras pela internet, por meio de um site e redes sociais. As investigações apontam que a substância tirzepatida era fabricada no Paraguai. No Brasil, o produto era manipulado, diluído em água e colocado em seringas. Esse tipo de medicamento tem uso controlado. Sua comercialização só é permitida com prescrição médica e retenção da receita, além de ser proibida em farmácias de manipulação. E ainda: Turbulência em voo deixa mais de 20 feridos nos EUA.



