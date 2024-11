Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quinta (7)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Os bombeiros buscam por uma criança, de 2 anos, que foi arrastada pela enxurrada na madrugada desta quinta (7), em General Osório, no interior do Paraná. Ela estava dormindo quando a água invadiu a casa em que morava. Cerca de 60 profissionais fazem buscas nos rios Torino e Jangada. Segundo o governo paranaense, cerca de 1.700 pessoas foram afetadas pelos temporais no estado. E ainda: Parte de ponte desaba durante temporal no interior de São Paulo.