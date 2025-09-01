Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (1º)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: No Rio de Janeiro, em menos de doze horas, dois policiais foram mortos a tiros. Elber de Freitas Fares, de 50 anos, estava de folga e tinha acabado de sair da igreja com o filho em Angra dos Reis (RJ). Câmeras de segurança registraram o momento em que Elber entrou no carro. Um criminoso se aproximou e efetuou vários disparos contra o policial civil. Ele foi socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Já na zona norte do Rio, o policial militar Anderson de Souza Figueira, de 43 anos, morreu, nesta segunda-feira (1º), durante um tiroteio com criminosos no Complexo do Chapadão. A operação que ele participava tinha como objetivo prender envolvidos em disputas territoriais e reprimir o roubo de veículos e cargas. E ainda: Operação da PF e Receita Federal intercepta cocaína em contêiner com açaí no Pará.



