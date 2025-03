Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (10)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Nesta segunda-feira (10), quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas num abrigo que foi incendiado de propósito em São José dos Campos, interior de São Paulo. O homem suspeito de ter iniciado o fogo foi preso. E ainda: Homem é preso em flagrante após espancar esposa em mercado no centro de São Paulo.



