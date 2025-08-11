Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (11)
Polícia procura por suspeitas de dopar e roubar turistas ingleses no RJ
Veja nesta edição do JR 24 Horas: No Rio de Janeiro, dois turistas britânicos foram vítimas do golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela" na orla de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Eles foram dopados e tiveram um prejuízo de cerca de R$ 117 mil em transferências bancárias sem autorização. A Polícia Civil busca pelas três mulheres suspeitas. E ainda: Corregedoria da Câmara recebe denúncias contra 14 deputados.
Últimas