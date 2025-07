Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia do Rio de Janeiro fez, nesta segunda-feira (14), uma série de operações coordenadas contra traficantes da segunda maior facção criminosa do estado. As ações tinham como objetivo combater roubos de cargas e veículos, além de impedir o avanço da facção Terceiro Comando Puro em disputas territoriais. Os policiais estiveram em comunidades da zona norte do Rio de Janeiro. E ainda: Polícia prende quatro suspeitos em operação contra roubo de veículos em São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!