Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (16)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Justiça converteu a prisão temporária do piloto que dirigia o balão que caiu, no interior de São Paulo, em prisão provisória. O acidente deixou feridos e uma vítima fatal, de 27 anos. O corpo de Juliana Prado será enterrado em Pouso Alegre, Minas Gerais, local onde ela nasceu, no fim da tarde desta segunda-feira (16). E ainda: Comerciante chinês é procurado no Rio de Janeiro por suspeita de assassinar jovem de 18 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!