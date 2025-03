Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (17)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta segunda-feira (17) os seis indiciados pelo assassinato do delator do PCC, Antônio Vinícius Gritzbach. Foram denunciados três policiais militares por suspeita de envolvimento na morte de Gritzbach. Ele foi executado a tiros de fuzil na saída do aeroporto de Guarulhos, em novembro de 2024. São eles: Antônio Martins, Ruan Silva Rodrigues e Fernando Genauro. Segundo a denúncia, eles teriam aceitado a promessa de recompensa para execução e participação no crime. E ainda: série de tornados deixa pelo menos 40 mortos nos Estados Unidos.



