Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (18)
Criminosos sequestram 12 ônibus no Rio de Janeiro. Motorista que atropelou corredor tem prisão mantida após audiência de custódia
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Criminosos sequestraram 12 ônibus e fecharam vias da zona norte do Rio de Janeiro. Quatro pessoas foram presas. A ação foi uma resposta do crime organizado a uma operação da polícia no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. E ainda: Motorista que atropelou corredor tem prisão mantida após audiência de custódia.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas