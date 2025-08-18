Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Criminosos sequestraram 12 ônibus e fecharam vias da zona norte do Rio de Janeiro. Quatro pessoas foram presas. A ação foi uma resposta do crime organizado a uma operação da polícia no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. E ainda: Motorista que atropelou corredor tem prisão mantida após audiência de custódia.



