Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Nesta segunda-feira (21), uma plataforma de petróleo explodiu na Bacia de Campos, no interior do Rio de Janeiro, e deixou pelo menos 14 funcionários feridos. Um homem chegou a cair no mar, foi socorrido por uma embarcação de apoio com queimaduras e levado para o hospital. E ainda: Polícia apreende avião em Goiás carregado com 500 quilos de cocaína.