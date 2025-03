Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (24)

O Ministério Público e a Polícia Federal prenderam, nesta segunda-feira (24), 16 suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada no roubo de cargas e de caminhões, em quatro estados. As investigações identificaram que a estrutura da organização contava com três núcleos especializados voltados ao roubo, ao desmanche e à receptação. E ainda: Ednaldo Rodrigues é reeleito a presidente da CBF com candidatura única.