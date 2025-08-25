Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (25)
Drogas são apreendidas em ambulâncias falsas no Mato Grosso do Sul. Foragidos de Mato Grosso são presos no Rio de Janeiro
Confira nesta edição do JR 24 Horas:Em Mato Grosso do Sul, traficantes estão usando ambulâncias falsas para entrar no Brasil com drogas sem serem notados. Segundo as investigações, maconha e cocaína geralmente entram no país pelas fronteiras com o Paraguai e com a Bolívia. Um desses veículos, carregado com a droga, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Ele estava em alta velocidade e fazia manobras proibidas. O motorista foi preso. E ainda: Foragidos de Mato Grosso são presos no Rio de Janeiro.
