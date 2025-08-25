Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas:Em Mato Grosso do Sul, traficantes estão usando ambulâncias falsas para entrar no Brasil com drogas sem serem notados. Segundo as investigações, maconha e cocaína geralmente entram no país pelas fronteiras com o Paraguai e com a Bolívia. Um desses veículos, carregado com a droga, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Ele estava em alta velocidade e fazia manobras proibidas. O motorista foi preso. E ainda: Foragidos de Mato Grosso são presos no Rio de Janeiro.