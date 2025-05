Assista a íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta segunda (26)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Foi enterrado nesta segunda-feira (26), em Guarulhos (SP), o corpo da jovem Larissa Barros Torres, de 22 anos, que morreu enquanto utilizava o serviço de mototáxi na capital paulista. O acidente aconteceu na noite do último sábado (24), na região central de São Paulo. Larissa foi atropelada após a moto em que estava colidir com a porta aberta de um carro parado no semáforo. Os passageiros do veículo, que também faziam uma corrida por aplicativo, abriram a porta durante uma brincadeira. O serviço de mototáxi está proibido na capital paulista. Mesmo assim, segue sendo oferecido por aplicativos. Nesta segunda-feira (26), o Tribunal de Justiça reforçou a proibição e determinou multa diária de R$ 30 mil para as plataformas que descumprirem a decisão. E ainda: Carlo Ancelotti é apresentado no Rio de Janeiro e faz primeira convocação como técnico do Brasil.



