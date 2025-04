Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Espanha decretou estado de emergência por causa de um apagão, que também atinge Portugal. Já são dez horas sem energia. Nas ruas, os semáforos apagados causaram grandes engarrafamentos e caos nas avenidas de Madrid. Linhas de trens dos dois países ficaram completamente paralisadas e, só na Espanha, mais de 300 mil pessoas estão sendo resgatadas de dentro de vagões. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, pediu para que as pessoas evitem viagens 'não essenciais' e usem celulares com responsabilidade. E ainda: GCM e amigo são mortos a tiros após recuperarem moto que havia sido roubada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!