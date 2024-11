Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (28) Homem armado com fuzil invade festa de aniversário no litoral do Paraná. Casal de idosos é encontrado morto dentro de casa com sinais de violência no Rio.

Boletim JR 24H|Do R7 28/10/2024 - 17h10 (Atualizado em 28/10/2024 - 17h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share