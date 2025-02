Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (3)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O bairro Jardim Pantanal, na zona leste de SP, foi um dos mais afetados pelas enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingem a cidade. Moradores e comerciantes estão com imóveis alagados desde sexta-feira (31). No final de semana, voltou a chover na região. E ainda: Governador de São Paulo participa de reunião com prefeitos de cidades afetadas pelas chuvas.