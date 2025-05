Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O meia-atacante Miguelito, do América Mineiro, vai responder em liberdade pela denúncia de injúria racial durante um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida entre Operário e América foi interrompida aos 30 minutos do primeiro tempo após o atacante Allano, do clube paranaense, ter sido vítima de injúria racial. Após 15 minutos de paralisação, o jogo foi retomado. Ao fim da partida, Miguelito foi preso em flagrante. Ele passou a noite detido e foi liberado na tarde desta segunda-feira (5). E ainda: Barco atracado vira e afunda no rio Caeté, no Pará; veja as imagens.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!