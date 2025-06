Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (9)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse nesta segunda (9), em um evento em São Paulo, que a Casa vai declarar a perda de mandato de Carla Zambelli. E ainda: Policiais são afastados por operação em Morro do Santo Amaro, no RJ.



