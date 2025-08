Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (1º)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um incêndio de grandes proporções destruiu cerca de 100 moradias na Vila Gilda, uma comunidade de palafitas em Santos, litoral de São Paulo. Uma idosa de 64 anos morreu. O corpo dela foi encontrado em um dos barracos destruídos pelas chamas. Segundo a prefeitura, ela voltou para buscar pertences e acabou morrendo carbonizada. O fogo começou na manhã de sexta-feira (1°) e, por causa do vento e tempo seco, se espalhou muito rapidamente. A Defesa Civil estadual está recebendo doações para os desabrigados. E ainda: Justiça italiana mantém prisão de Carla Zambelli em Roma.



