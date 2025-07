Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (11)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O corpo de Bianca Zanella, menina de 11 anos que morreu em um cânion no Rio Grande do Sul, foi liberado após perícia. A Polícia Civil esteve no local do acidente e isolou a área para a realização da perícia. O resgate durou dez horas. Os bombeiros usaram cordas para chegar até o ponto onde o corpo da menina estava, a 70 metros da borda do cânion. Bianca era natural de Curitiba (PR) e estava acompanhada da família quando sofreu a queda. O governo do Paraná informou que vai enviar uma aeronave para o traslado do corpo até Curitiba. E ainda: Grupo criminoso especializado em roubo de carros é alvo de operação no RJ.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!