Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A vice-cônsul da Colômbia, Claudia Ortiz, foi baleada durante uma tentativa de assalto no centro de SP. Ela precisou passar por cirurgia e está em estado estável. A tentativa de assalto aconteceu na avenida 9 de Julho. O alvo era a passageira de um táxi. Os criminosos quebraram o vidro para roubar o celular, quando um PM que estava à paisana reagiu. Houve troca de tiros e a vice-consulesa, que caminhava pela calçada, foi atingida na perna. E ainda: Queda de passarela causa transtornos a caminho do litoral sul de SP na rodovia Anchieta.



