Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (16)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Depois da confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, a China suspendeu a compra de carne de frango do Brasil por 60 dias. E ainda: Três toneladas de explosivos são apreendidas em fábrica clandestina na Bahia.



