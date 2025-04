Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ex-presidente Fernando Collor de Mello, preso na madrugada desta sexta-feira (25) em Alagoas, foi transferido para um presídio em Maceió após passar por audiência de custódia. A ordem de prisão partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em um processo no qual Collor foi condenado por receber propina em contratos da BR Distribuidora. Moraes atendeu ao pedido do ex-presidente para que ele cumpra pena em Alagoas, e não em Brasília (DF). Collor ficará em cela individual, por se tratar de um ex-presidente da República. E ainda: Quatro policiais civis são presos por suspeita de cobrar propina de influenciadores na Grande SP.



