Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O prefeito de Palmas (TO), Eduardo Siqueira Campos, foi preso em uma operação da Polícia Federal que investiga um suposto vazamento de informações sigilosas do Superior Tribunal de Justiça. Além de Siqueira Campos, um advogado e um policial civil também foram detidos na operação. As prisões foram determinadas pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. E ainda: Polícia Federal realiza operação contra fraudes em licitações na Bahia.



