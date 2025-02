Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula realizou uma nova troca na Esplanada dos Ministérios. A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vai assumir a Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação política do governo. A mudança já era esperada, pois o presidente queria Gleisi no cargo. A posse está marcada para o dia 10 de março. E ainda: Presidentes dos Estados Unidos e Ucrânia trocam acusações em reunião na Casa Branca.



