Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (29)
Empresários são presos por planejar morte de promotor de Justiça. Polícia Federal acredita em vazamento de megaoperação contra PCC.
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Dois empresários foram presos por suspeita de planejar o assassinato de um promotor de Justiça. Eles teriam ligação com o PCC. Segundo a polícia, a dupla estava planejando a morte do promotor Amauri Silveira Filho, do Ministério Público de Campinas (SP), para acabar com investigações relacionadas à maior facção do país. Os crimes incluem tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa armada. E ainda: Polícia Federal acredita em vazamento de megaoperação contra PCC.
