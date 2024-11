Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Mais de cem voos foram cancelados e outros sofreram atrasos no aeroporto de Congonhas, em decorrência das fortes chuvas que atingiram São Paulo na última quinta-feira (28). Desde o temporal, 115 voos sofreram atrasos. Os passageiros reclamaram da falta de informação e de atendimento das companhias aéreas. E ainda: Foguete da FAB com cartas de estudantes de escola pública é lançado no RN.