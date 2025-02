Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (31) Neymar está em Santos (SP) para assinar contrato de retorno ao time da Vila Belmiro. Petrobras anuncia aumento no preço do diesel para as distribuidoras.

