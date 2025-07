Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um homem suspeito de envolvimento na maior invasão hacker contra bancos do país foi preso na manhã desta sexta-feira (4), em Parada de Taipas, na zona norte de São Paulo. De acordo com as investigações, ele trabalha em uma empresa responsável por intermediar transações via Pix com o Banco Central. O suspeito confessou ter colaborado com o esquema e afirmou, no momento da prisão, que foi aliciado por outros envolvidos para acessar o sistema do Banco Central e realizar solicitações fraudulentas via Pix. E ainda: Corpo de publicitária morta em vulcão na Indonésia é velado em Niterói (RJ).



