Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (9)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A ex-companheira da professora Fernanda Bonin, encontrada morta no dia 28 de abril, se entregou à polícia nesta sexta-feira (9). Fernanda Fazio é suspeita de ser a mandante do crime, e a Justiça já havia decretado sua prisão preventiva. Ela chegou a prestar depoimento na semana passada. Questionada sobre a motivação do assassinato, permaneceu em silêncio. Os investigadores, no entanto, não descartam a possibilidade de que o crime tenha sido motivado por ciúmes ou até mesmo pelo interesse no recebimento de algum seguro. E ainda: Homem apontado como especialista em desbloqueio de celulares é preso no Rio de Janeiro.



