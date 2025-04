Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (1º)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A morte de um brasileiro que morava nos Estados Unidos está sendo investigada pela polícia americana. Ele foi encontrado com uma marca de tiro no corpo na Geórgia, onde morava legalmente. Douglas Machado, de 36 anos, trabalhava em obras e também era motorista de aplicativo nos Estados Unidos. Ele estava havia cerca de três anos no exterior. E ainda: Acidente com ônibus escolar deixa dois mortos e 29 feridos na Paraíba.



