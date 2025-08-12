Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Foi enterrado, nesta terça-feira (12), o corpo do gari morto a tiros por um empresário, em Belo Horizonte (MG). Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi baleado enquanto trabalhava na coleta de lixo. O suspeito de atirar é o empresário Renê Junior. O crime teria ocorrido depois que Renê se irritou com o caminhão, que não deu espaço para seu carro passar. O empresário foi preso em uma academia. Ele é marido de uma delegada e teria usado a arma dela no crime. E ainda: Duas pessoas morrem em explosão de fábrica de explosivos na Grande Curitiba.



