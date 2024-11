Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Oito policiais militares foram afastados por determinação da força-tarefa criada para investigar a morte do delator do PCC, Antônio Vinícius Gritzbach. Os agentes já foram chamados pela corregedoria para prestarem depoimento. Eles já eram investigados por denúncias de que trabalhavam como segurança particular do empresário executado, o que é vedado pelo regulamento da PM. E ainda: Padrasto de uma das crianças é suspeito de envenenamento no RJ.