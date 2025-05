Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (13)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Thiago da Silva Folly, conhecido como ‘Th da Maré, um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro, morreu, nesta terça (13), numa operação da Polícia Militar no Complexo da Maré. Na ficha criminal dele tem 17 mandados de prisão e 227 anotações criminais por crimes como tráfico de drogas e homicídios. E ainda: Polícia faz operação contra quadrilha que burlava biometria facial para fraudar contas do governo.



