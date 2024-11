Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (15)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Cinco suspeitos foram presos, acusados de integrar uma quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo, em cinco capitais do país. O grupo teria causado um prejuízo de mais de R$ 50 milhões às vítimas. Nesta terça (15), agentes de Goiás, Paraná e São Paulo foram as ruas para cumprir 21 mandados contra os suspeitos. Os ladrões levantavam dados sobre as vítimas e aproveitavam a saída dos donos dos imóveis para invadir os condomínios, se passando por moradores. E ainda: Operação mira grupo que vendia peças de carro roubadas em cinco estados.