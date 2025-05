Homem é preso ao transportar animais silvestres ilegalmente em caminhão na Bahia

Um homem foi preso transportando ilegalmente animais silvestres em um caminhão, na Bahia. O homem, de 37 anos, levava três araras-canindé e um macaco mão-de-ouro, em um caminhão carregado de frutas, perto de Feira de Santana. Segundo as investigações, o veículo tinha como destino a região metropolitana de Salvador quando foi abordado pelos agentes em um posto de gasolina. Os animais estavam com sinais de maus tratos. O motorista foi encaminhado à delegacia e vai responder pelos crimes de comercialização ilegal, maus-tratos de animais silvestres e receptação. Os animais foram levados para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em Salvador.



