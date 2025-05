MP espanhol recorre de absolvição e Daniel Alves será julgado pela mais alta corte do país

O Ministério Público espanhol recorreu da absolvição do ex-jogador Daniel Alves. Agora ele será julgado pelo Tribunal Supremo da Espanha. Essa é a mais alta instância da Justiça no país. O caso será reaberto após a promotoria recorrer da decisão de anular a condenação de Daniel Alves, que chegou a ficar preso por estupro. O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha alegou inconsistências na denúncia da vítima. O ex-jogador está solto desde março de 2024. Ele foi condenado a quatro anos de prisão por estuprar uma mulher em Barcelona, no fim de 2022. Daniel Alves nega as acusações.



