Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (18)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: Uma operação policial realizada em cinco estados desarticulou uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas em presídios. Mais de 30 suspeitos foram presos na ação. Os investigadores descobriram o vínculo entre os criminosos e integrantes de um grande grupo do setor alimentício, que fornece produtos para cantinas de penitenciárias do Rio Grande do Sul. De acordo com os policiais, a empresa ajudava a quadrilha a lavar o dinheiro do crime. Os agentes apreenderam dinheiro, armas, munições, 26 kg de maconha e 1 kg de cocaína. Os investigadores afirmam que a organização criminosa coordenava as operações, mesmo com os principais líderes já presos. E ainda: traficantes expulsavam moradores de casa no interior da Bahia.



