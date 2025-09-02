Logo R7.com
JR 24H

Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta terça (2)

STF começa a julgar Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Incêndio de grandes proporções atinge Pirenópolis (GO).

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta terça-feira (2) o ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022. Pela manhã, o ministro Alexandre de Moraes apresentou seu relatório. Para ele, o país e o STF têm a lamentar a tentativa de golpe. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, leu a denúncia contra Bolsonaro e os demais integrantes do chamado "núcleo crucial", que inclui o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid. E ainda: Incêndio de grandes proporções atinge Pirenópolis (GO).

