Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (22)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um caça da FAB caiu durante um treinamento militar em Parnamirim, região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. O piloto conseguiu se ejetar pouco antes da aeronave cair e explodir em uma área de mata. E ainda: MP do Rio de Janeiro denuncia seis pessoas por órgãos contaminados com HIV.