Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (24)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A brasileira Juliana Marins, que caiu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, morreu nesta terça (24). A publicitária, de 26 anos, não resistiu à espera por socorro. O corpo dela foi localizado no quarto dia de buscas, por uma das equipes que desceram pela encosta da região conhecida como Cemara Tunggal entre 2.603 metros de altitude. E ainda: Sete suspeitos são presos em operação contra quadrilha que desviou salários de jogadores.



