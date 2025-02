Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (25) PF e MP-SP fazem operação de combate à lavagem de dinheiro por meio de fintechs do PCC. Universitário é baleado nas costas por PM da reserva no Rio de Janeiro.

Boletim JR 24H|Do R7 25/02/2025 - 17h32 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share