Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada na receptação de celulares roubados foram presos, em São Paulo. Segundo a investigação, a quadrilha recebia e revendia de 20 a 30 celulares roubados por dia. Nesta terça (4), os policiais cumpriram 28 mandados de busca e apreensão na capital paulista e na região metropolitana. Uma lanchonete, no centro da cidade, era usada para negociar os aparelhos. De acordo com a investigação, o grupo tinha uma estrutura bem definida e era dividido entre os que roubavam os aparelhos, os que receptavam o material e os que revendiam no comércio clandestino, inclusive para o exterior. E ainda: Gerente de banco é presa por desviar R$ 1 milhão em empréstimos fraudulentos no Rio.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!