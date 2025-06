Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (11)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Quase três meses depois do crime, a polícia de São Paulo identificou e prendeu suspeitos de sequestrar uma funcionária de uma multinacional. O crime aconteceu no dia 19 de março e, desde então, a polícia tentava identificar os criminosos. Os agentes localizaram os suspeitos e o local do cativeiro. A vítima, uma mulher de 45 anos, havia saído de Campinas (SP) para um hotel na zona sul de São Paulo, onde participaria de um evento da empresa. E ainda: Polícia do Paraná apreende mais de 800 kg de cocaína em Curitiba.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!