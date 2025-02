Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Às vésperas do Carnaval, um incêndio destruiu uma fábrica de confecção de fantasias, no Rio de Janeiro. As chamas começaram por volta das 07h30. Muitos funcionários estavam no imóvel, localizado em Ramos, na zona norte do Rio. 21 pessoas ficaram feridos; 10 estão em estado grave. E ainda: Quatro pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas no Aeroporto de Guarulhos. Paralelamente, em São Paulo, a Polícia Civil e a Polícia Federal realizaram uma operação contra o tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos, culminando na prisão de quatro pessoas. A operação foi desencadeada após a apreensão de 82 quilos de cocaína destinados a Portugal. A Justiça bloqueou R$ 15 milhões dos envolvidos. Em outro caso, 54 trabalhadores de vários estados nordestinos enfrentam condições precárias em uma usina em Goiás, sendo investigadas pelo Ministério Público por assemelhar-se a trabalho escravo.