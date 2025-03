Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um laudo preliminar sobre a morte da adolescente Vitória Regina de Sousa, assassinada na Grande São Paulo, revelou que a jovem teria sido vítima de abuso antes de ser morta. Esse laudo preliminar obtido pelo jornalista Roberto Cabrini indica que, no momento em que o corpo de Vitória foi encontrado, ela já estaria morta havia cinco dias. Possivelmente, a jovem passou dois dias viva na casa usada como cativeiro, onde também teria sido dopada, torturada e abusada. E ainda: PRF faz a segunda maior apreensão de ecstasy da história da corporação no Paraná.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!