Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (13)
Polícia investiga causas de explosão em fábrica de dinamites que matou nove. Vídeo mostra gari ferido após ser baleado por empresário em Belo Horizonte (MG).
Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Civil investiga o que provocou a explosão de uma fábrica de dinamites, na Grande Curitiba (PR). Nove funcionários morreram. A identidade das vítimas foi divulgada pela empresa. São seis homens e três mulheres. O Corpo de Bombeiros e a polícia científica trabalham, neste momento, para localizar vestígios em meio aos escombros. E ainda: Vídeo mostra gari ferido após ser baleado por empresário em Belo Horizonte (MG).
