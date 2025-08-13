Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (13)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Civil investiga o que provocou a explosão de uma fábrica de dinamites, na Grande Curitiba (PR). Nove funcionários morreram. A identidade das vítimas foi divulgada pela empresa. São seis homens e três mulheres. O Corpo de Bombeiros e a polícia científica trabalham, neste momento, para localizar vestígios em meio aos escombros. E ainda: Vídeo mostra gari ferido após ser baleado por empresário em Belo Horizonte (MG).



