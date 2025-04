Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (16)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia investiga o atropelamento e morte de um policial aposentado dentro do estacionamento de um shopping na zona leste de São Paulo. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por vingança. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que o policial aposentado, Abel Silva Siqueira, de 58 anos, atravessa a rua do estacionamento e é atropelado por um carro preto. O motorista dá a volta, atropela Abel mais uma vez e foge em seguida. O veículo está registrado em nome do pai de um jovem morto por Abel em março de 2024. A perícia encontrou as digitais do irmão desse jovem no volante do carro. A Justiça decretou a prisão temporária dos dois, mas eles ainda não foram localizados pela polícia. E ainda: Corpo de desaparecido em naufrágio na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, é encontrado.



