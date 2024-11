Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (16)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: São Paulo e região metropolitana ainda tentam se recuperar do temporal da última sexta-feira (11), com 90.830 imóveis sem luz. Mas, a previsão é de mais chuva a partir desta quarta-feira (16) até domingo (20). O prefeito Ricardo Nunes anunciou medidas preventivas para tentar reduzir os impactos dessa nova chuva. E ainda: Esquema de fraude para ingresso em cursos particulares de medicina é investigado em quatro estados.